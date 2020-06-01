İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Floyd cinayeti zanlısı polis maksimum güvenlikli hapishaneye nakledildi

Floyd cinayeti zanlısı polis maksimum güvenlikli hapishaneye nakledildi
Floyd cinayeti zanlısı polis maksimum güvenlikli hapishaneye nakledildi

ABD’de siyahi George Floyd’u tutukladığı sırada ölümüne neden polis memuru Derek Chauvin, maksimum güvenlikli bir hapishaneye nakledildi.

ABD'nin Minnesota eyaletine bağlı Minnieapolis kentinde siyahi George Floyd'u tutukladığı sırada öldüren polis memuru Derek Chauvin, maksimum güvenlikli Oak Park Heights Hapishanesi'ne nakledildi.

Minnesota Cezaevi Düzenleme Bölümü Sorumlusu Komiser Paul Schnell, Chauvin'in 3'üncü derece cinayet suçlamasıyla ilk olarak Ramsey İlçe Hapishanesi'nde gözaltına alındığını açıkladı.

Schnell, daha sonra Chauvin'in Minnesota eyaletinde bulunan maksimum güvenlikli Oak Park Heights Hapishanesi'ne nakledildiğini aktardı. Komiser Schnell, bu tür uygulamaların normal olduğunu ifade etti.

George Floyd cinayeti sonrası başlayan protestolar ülke geneline yayılırken, birçok şehirde sokağa çıkma yasağı uygulanıyor.

Serkan Bayar


 

 

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.