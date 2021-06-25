Floyd'un katili eski polis Chauvin'e 22.5 yıl hapis cezası

ABD'nin Minnesota eyaletine bağlı Minneapolis kentinde 25 Mayıs 2020'de siyahi George Floyd'un gözaltına alındığı sırada boynuna baskı yapılarak öldürülmesine ilişkin eski polis Derek Chauvin davasında karar çıktı. Mahkeme, Floyd'un katili eski polis memuru Chauvin'i 22.5 yıl hapis cezasına çarptırdı. Savcıların 30 yıl hapis cezası verilmesini talep ettiği Chauvin'in, daha önce sabıka kaydı bulunmaması nedeniyle cezasında indirime gidildi.

Chauvin'in Floyd ailesine taziyelerini sunduğu duruşmada, Floyd'un kızına ait bir görüntü yayınlanırken ve Chauvin'in annesinin ifadeleri dinlenirken duygusal anlar yaşandı. Floyd'un 7 yaşındaki kızı Gianna Floyd'un cep telefonu ile çekilen görüntüsünde, babasını bir daha görebilse ona ne söyleyeceği soruna karşılık olarak küçük kız "Seni seviyorum ve seni özlüyorum derdim" diye cevap verdi.

Floyd'un yeğeni Brandon Williams da yaptığı konuşmada, amcasının ölümünü "gerçekten hayal edilemez" olarak nitelendirerek, "Chauvin, George'u öldürdü. Sadece George'u öldürmekle kalmadı, aynı zamanda bunu yaparken insan hayatına saygısızlık yaptı. Siz gördünüz, ben gördüm ve dünya genelinde milyonlarca insan buna tanık oldu. Hissettiklerimizi ve hissettiklerimizi yansıtacak doğru kelimeleri ifade etmek benim için insani olarak imkansız. Ağladığımızı görebilirsiniz ancak acımızın ve travmamızın tüm boyutu asla çıplak gözle görülemeyecek” ifadelerini kullandı.

Floyd'un küçük kardeşi Terrence Floyd, mahkemeden ağabeyinin katili için azami cezayı istedi ve roller tersine çevrilirse cezanın ağır olacağını söyledi. Floyd, "Ben ve ailem adına azami cezayı istiyoruz. Beyaz bir adamı öldüren siyahi bir adam olsaydı, mahkemenin ne tür bir karar vereceğine dair çok az şüphe olacağına inanıyorum. O yüzden aynı cezayı Derek Chauvin için de istiyoruz” dedi.

“Chauvin otoritesini kötüye kullandı”

Minnesota Başsavcı Yardımcısı Matthew Frank ise Chauvin'in, Floyd'u öldürdüğü gün polis memuru olarak sahip olduğu gücü kötüye kullandığını vurgulayarak, "Bu dava, polislikle ilgili değildi, Chauvin'in aldığı tüm eğitimleri göz ardı etmesi ve Floyd'a boğulana kadar saldırmasıyla ilgiliydi. Chauvin, bir polis memuru olarak sahip olduğu güveni ve otoriteyi tüm eğitimini göz ardı ederek kötüye kullandı" sözlerini kaydetti.

“Oğluma hüküm verdiğinizde beni de cezalandırmış olacaksınız”

Derek Chauvin'in annesi Carolyn Pawlenty de mahkemede yaptığı konuşmada, oğlunun iyi bir adam olduğunu ve hayatını polisliğe adadığını belirterek, “25 Kasım 2020'de sadece Derek'in değil, benim ve ailemin de hayatı sonsuza dek değişti. Derek, hayatının 19 yılını Minneapolis Polis Merkezi'ne adadı. Medyanın, kamuoyunun ve savcılık ekibinin Derek'in saldırgan, kalpsiz ve umursamaz biri olduğuna inandıklarını duymak ve okumak benim için zor oldu. Bunun gerçeklerden çok uzak olduğunu söyleyebilirim" dedi.

Chauvin'in kimliğinin ırkçılığa indirgendiğini söyleyen Pawlenty, “Mahkemenin, bunların hiçbirinin doğru olmadığını ve oğlumun iyi bir adam olduğunu bilmesini istiyorum. Oğlumu her zaman yüzde 100 destekledim ve her zaman da destekleyeceğim. Derek o günün olaylarını kafasında tekrar tekrar canlandırdı, bunun ona ne kadar zarar verdiğini gördüm. Uzun bir cezanın Derek'e iyi gelmeyeceğine inanıyorum" ifadelerini kullandı.

"Oğluma hüküm verdiğinizde beni de cezalandırmış olacaksınız” diyen Pawlenty, “Derek'i göremeyeceğim, onunla telefonda konuşamayacağım, ona sarılamayacağım. Ayrıca serbest bırakıldığında babası ve ben muhtemelen burada olmayacağız" dedi.

Floyd'un kız kardeşi: “Polis vahşeti nihayet ciddiye alındı”

Floyd'un kız kardeşi Bridgett Floyd, kararın ardından yaptığı açıklamada, polis vahşetinin nihayet ciddiye alındığını belirterek, "Kardeşim George Floyd'u öldüren Minneapolis polis memuruna bugün verilen ceza, polis şiddetinin nihayet ciddiye alındığını gösteriyor. Ancak, siyahiler, bu ülkede kolluk kuvvetleri tarafından adil ve insanca muamele gördüklerini hissedene kadar gidecek çok yolumuz var” ifadelerini kullandı.

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