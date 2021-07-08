Foça'da ormanlık alanda yangın!

Edinilen bilgiye göre yangın, saat 16.00 sıralarında Ilıpınar Mahallesi yakınında bulunan alanda henüz bilinmeyen sebepten çıktı. İddiaya göre, yerleşim alanında çıkan alevler şiddetli rüzgarın da etkisiyle çam ağaçlarının bulunduğu ormanlık alana sıçradı.

Gerenköy mevkiine kadar ormanlık alanda geniş bir alana yayılan alevlere İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 1 yangın söndürme uçağı, 6 helikopter ve 23 arazöz ile İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı ekipler müdahale gerçekleştirdi.

Büyük ölçüde kontrol altında

Öte yandan, saat 21.00 sıralarında etrafı çevrilen ve yerleşim yerlerini tehdit etmediği belirlenen yangının büyük ölçüde kontrol altına alındığı bildirildi. Bölgede etkili olan şiddetli rüzgarın devam etmesi sebebiyle ekiplerin dikkatli çalışması devam ediyor.

Yangının kesin çıkış nedenini belirlemek için jandarma ve orman ekipleri tarafından başlatılan çalışma sürüyor.

Etrafı çevrildi, tehlike arz etmiyor

4 saatten uzun süredir devam eden yangın saat 21.00 sıralarında etrafı çevrilirken, alevlerin yerleşim yerlerini tehdit etmediği bildirildi. Şiddetli rüzgarın etkisiyle kısmen parlamaların olduğu alanda ekipler arazözler ve itfaiye araçları ile karadan müdahalelere devam ederken, havanın kararmasıyla birlikte uçak ve helikopterlerle havadan çalışmalar sonlandırıldı. Ekiplerin kararan havaya rağmen alevlerle mücadelesi sürüyor.

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Sesleri duyup yangına koştular

Yangının çıktığı bölgenin yakınında evleri bulunan vatandaşlar ise alevleri fark ederek derhal müdahaleye koştuklarını belirtti. Bölgedeki vatandaşlardan İhsan Çetin, "Biz evde otururken yangından çıkan sesleri duyduk. Benzinliğin oradaki çamlık bölgesinden çıktı yangın ve Gerenköy istikametine doğru gitti. Perişan haldeyiz. Çok büyük bir yangın. Çocukluğumuzun geçtiği yerler yabana gitti. Arka tarafta tapulu zeytinlik alanımız vardı 20 dönüm civarı orası yandı. Bizim hayvanlarımızda çok şükür bir şey yok ama ormandaki hayvanlar ne yazık ki gitti. Panik yaşadık çok çünkü herkesin köyde evleri ağılları var. Herkes çok yoğun çaba gösterdi" açıklamasında bulundu.

Başka bir vatandaş Nuri İzmirli ise, "Ilıpınar civarındaki çamlık alanda başladı yangın biz de büyük panik yaşadık. İtfaiyeler gelene kadar kendi imkanlarımızla, traktörlerimizle müdahale etmeye çalıştık. Ama alevlerin önüne geçemedik alevler Gerenköy'e kadar ilerledi. Ateşin içindeydik, evimizin yakınları yandı. Önüne geçmeye çalıştık ama alevler çamları sardı. Zeytin ağaçları yandı, çam ağaçları yandı. Her orman köyünde özellikle yaz mevsiminde 2 itfaiye aracının hazır bulunması gerekiyor. Evimize, arsamıza sıçrayacaktı biz müdahale etmeseydik. Gerçekten çok üzüldük" dedi.

Ali İhsan Çiftçi - Sinan Yeniçeri - İsmail Hakkı Ergün - Ersoy Toptaş

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