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Foça'da yanan 73 hektarlık ormanlık alan yeniden yeşilendirilecek

Foça'da yanan 73 hektarlık ormanlık alan yeniden yeşilendirilecek
Foça'da yanan 73 hektarlık ormanlık alan yeniden yeşilendirilecek

İzmir Orman İşletme Müdürlüğü, 8 Temmuz’da Foça ilçesi Ilıpınar Mahallesi yakınlarında başlayan ve 73 hektar ormanın küle döndüğü alanı yeniden yeşertmek için temizleme çalışmalarına başladı.

8 Temmuz tarihinde İzmir'in Foça ilçesi Ilıpınar Mahallesi yakınlarında bulunan ormanlık alanda yangın çıkmış ve kısa sürede büyüyerek yerleşim alanlarını tehdit eder hale gelmişti.

Gerenköy mevkiine kadar yayılan yangına, İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 1 yangın söndürme uçağı, 6 helikopter ve 23 arazöz ve İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri ile müdahale edilmişti ve yangın yerleşim yerlerine sıçramadan kontrol altına alınmıştı.

Yıl bitmeden ilk fidanlar toprakla buluşacak

Toplamda 73 hektarlık alanın küle döndüğü yangın sonrasında İzmir Orman İşletme Müdürlüğü tarafında bölgenin yeniden ağaçlandırılması ve yeşertilmesi için enkaz temizleme çalışmaları başlatıldı. Orman mühendisinden işçisine kadar yüzlerce personelin görev aldığı çalışmalarda yangın bölgesindeki ilk fidanların 2021 yılı bitmeden, Aralık ayında toprakla buluşturulması hedefleniyor. Konuyla ilgili konuşan İzmir Orman İşletme Müdürü Ersen Çetin, yanan orman alanlarının anayasa güvencesi altında olduğunu anımsatarak, yanmış orman alanının yılı içinde yeniden ağaçlandırıldığını ve kesinlikle bir karış orman toprağının başka amaçlar için kullanılmayacağını söyledi.

Yunus Emre Akbaba
 

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