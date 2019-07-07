Fofana: 'Gelecek 1-2 takviyeyle daha iyi olacağız'

Sarı-kırmızılı takımın Bolu kampımda kulüp televizyonuna açıklamalarda bulunan Fofana önemli mesajlar verdi. Bolu'da devam eden birinci etap kamp çalışmalarının verimli geçtiğini belirten Fofana, "Çok iyi çalışıyoruz ve iyi bir kamp dönemi geçiriyoruz. Sergen hocayla çalışmam bana da bir artı getiriyor. Sadece bir an önce o sisteme uyum sağlamamız gerekecek. Futbolculuk zor bir meslek. Kampta ne kadar çok çalışırsanız o kadar iyi sonuçlar alırsınız. Bunun farkında olduğunuz zaman çalışmayı severek yapıyorsunuz. Nitekim bizde böyle çalışıyoruz" şeklinde konuştu.

"Takım ikinci olunca hepimizin dikkatini çekti"

Evkur Yeni Malatyaspor'u daha önce takip ettiğini dile getiren Fofana, "Geçen sezon Malatyaspor'u ikinci sırada gördüğümüzde hepimizin ilgisini çekti. Nasıl başardıklarını merak ettik. Tabi ki takip ediyoruz. Her futbolcu, her takımı sene boyunca takip ediyor. Sadece güzel şeyler duydum" ifadelerini kullandı.

"İyi şeyler yapacağımızı düşünüyorum"

Yeni Malatyaspor'u seçmesindeki nedenin kulübün gelecek planlaması olduğunu da belirten başarılı oyuncu, "Şehri gezme fırsatım olmadı ama döndüğümüzde Malatya'yı kapsamlı bir şekilde gezip, öğreneceğim. Kulübü seçmemdeki nedenlerden biri, kulübün geleceğe yönelik planlamasıydı. Hocasıyla, yönetimiyle, oluşumla beraber geleceğe atacağımız adımlarla iyi şeyler yapacağımızı düşünüyorum. İnşallah öyle de bir sezon olur” şeklinde konuştu.

"1-2 takviyeyle daha iyi olacağız"

Yeni sezonda 21 numaralı formayı giyeceğini kaydeden Fofana, "Üç kulvarda oynamak bizim için gururu verici. Tabi ki zor yanları da var ama biz Türkiye'de son senelerde yaşanan olayları da gördük. Akhisarspor'un Avrupa'da oynaması küme düşmesi, Osmanlıspor'un durumu. Konyaspor az kalsın ligden düşecekti. Bunları örnek olarak almalıyız. Tabi biz bazı adımlarımızı daha sağlam atıyoruz. İyi bir kadro yapımız var. O yönde ilerliyoruz. Gelecek 1-2 takviyeyle daha da iyi olacağız" diye konuştu.

Mehmet Türel