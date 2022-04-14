FoodHack İstanbul etkinliği İstanbul Arel Üniversitesi'nde gerçekleşti

İstanbul Arel Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi Girişimcilik Ve Ticarileşme Uzmanı ve Etkinliğin resmi şehir temsilcisi Elif Güngör Reis organizasyonu ile Gıda Teknolojisinin Geleceği teması ile gerçekleştirilen etkinlikte sektörden birçok üretici, akademisyen, girişimci, kamu kurumları ve sektör profesyonelleri etkinlikte hazır bulundu.

Etkinlik çerçevesinde girişimciler fuaye alanında stand kurarak katılımcılar ile etkileşimde bulundular.

Parrotize uygulaması sayesinde etkinlik canlı yayınla İngilizce olarak da izlenebildi. Parrotize ile çevirmen ve dinleyiciler arasında dijital bir köprü kuruldu. Bu sayede Avrupa'dan Singapur'a kadar değişen bölgelerden katılımcılar etkinliği online İngilizce izleme fırsatı buldular.

Etkinlikte konuşan İstanbul Arel Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. A. Ercan GEGEZ; Gıda teknolojisinin inovasyon alanındaki öneminden bahsetti. Rektör Gegez, “Rekabetin üst düzey olduğu dünyamızda ülkemizi Atatürk'ün muasır medeniyet seviyesinin üstüne çıkarma hedefine önemli katkılar sunacağını düşündüğüm bu yenilikçi etkinliklere biz de İstanbul Arel Üniversite'si olarak her zaman destek vereceğiz.” dedi.

Etkinlikte Kök Projekt Kurucusu Semi Hakim, gıda, tarım ve su alanında veri oluşturarak yaptıkları inovatif çalışmalardan ve katkılardan değindi.

İstanbul Arel Üniversitesi Arel POTKAM Genel Müdürü Doç. Dr. Yeşim Müge Şahin ise gıda teknolojisi alanında aldığı ödüller ve bilimsel çalışmaları anlatarak akademik tarafta gıda teknolojisinin önemini vurguladı. Malt posalarını değerlendiren Malty'nin Kurucu Ortağı Berkan MİFLEH ise etkinlikte yaptığı yenilikçi çalışmaları, başarıları ve sektör tecrübelerini katılımcılar ile paylaştı. Sonrasında fonksiyonel gıda üzerine çalışmalar yürüten Afro Turco, ürünlerini ve teknolojisini katılımcılar ile paylaştı.

Tarımın dijitalleşmesi üzerine çalışan Farmolog firması ise tarımda izlenebilirliğin sağlanabilmesini için dijitalleşmenin önemini vurguladı. Çağdaş Türk'ün sunumuyla etkinlik sona erdi.

Bir sonraki FoodHack Summit Etkinliği 12-13 Mayıs'ta Lozan'da gerçekleşecek.