Forbes, ABD Dışişleri Bakanlığını ABD'nin en iyi işverenlerinden biri olarak seçti

Dünyaca ünlü Forbes iş dergisi, Statista ile ortak düzenlediği bir anket ile ABD Dışişleri Bakanlığını ABD'nin en iyi işverenlerinden biri olarak seçti. Anket kapsamından 25 farklı sektörden binden fazla çalışana sahip şirketlerin dahil edildiği ve yaklaşık 60 bin çalışana, kendi işverenlerini arkadaşlarına ve ailelerine tavsiye edip etmeyecekleri yönünde değerlendirme yapmalarının istendiği aktarıldı.

Çalışanların ayrıca, kendi sektörlerindeki diğer işverenleri de değerlendirdikleri ve olumlu ya da olumsuz olarak öne çıkan faktörleri belirledikleri ifade edildi. ABD Dışişleri Bakanlığının devlet hizmetleri sektöründe 35 kuruluş arasında 5'inci sırada yer aldığı belirtildi.