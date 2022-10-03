Formasına kavuşan Rroca, İstanbul'u galibiyete taşıdı

17 yıl sonra Süper Lig'de mücadele eden İstanbulspor, sezonun 8. haftasında Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda Fatih Karagümrük ile karşılaştı. Ev sahibi ekip, 37. dakikada Mbaye Diagne'nin attığı golle ilk yarıyı 1-0 önde kapattı. 69. dakikada Eduart Rroca'nın kafa golüyle eşitliği yakalayan sarı-siyahlılar, 74. dakikada da Jetmir Topalli'nin ayağından bulduğu golle 2-1 öne geçti. Bu sezon sakatlığı nedeniyle formasından uzak kalan İstanbulspor'lu Rroca, ikinci yarıda oyuna dahil oldu. Koluna taktığı kaptanlık pazubandının ardından golünü de atan Rroca galibiyette önemli rol oynadı.

İsmail Yasin Akçın

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