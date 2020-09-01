Formula 1 seyircili olarak koşulacak

Formula 1'in 9 yıl aradan sonra yeniden takvimine eklediği İstanbul Park, 13-14-15 Kasım tarihlerinde yarışlara ev sahipliği yapacak. Gerçekleşecek olan yarışın tanıtım toplantısı İstanbul'da bugün İstanbul Park'ta gerçekleşti. İntercity Yönetim Kurulu Başkanı Vural Ak, Formula'nın yeniden Türkiye'ye gelmesi için uzun süredir görüştüklerini ve sonunda İstanbul'un takvime eklendiğini ifade etti.

Çok mutlu olduklarını söyleyerek sözlerine başlayan Vural Ak, “Ülkemize bu kadar önemli bir organizasyonu kazandırdığımız için çok mutluyuz. Türkiye'nin böylesine büyük ve güzel bir organizasyona ev sahipliği yapma yeteneği var. Dünyanın en heyecan verici pistlerinden birisine sahibiz. Bu büyük organizasyonda 100 bin kişiyi pistimizde ağırlayacağız. İnsanlarımız bu heyecana dilediğince ortak olabilsin diye, Formula 1 yönetimi ile yaptığımız yoğun görüşmeler sonucunda bilet fiyatlarını, Intercity'nin kuruluşunun 30'uncu yılı onuruna pistin belirli noktaları için günlük 30 TL'ye gelecek şekilde belirledik. Biletler 3 günlük kombine olarak kısa bir süreliğine bu fiyata göre satın alınabilecek. Sadece 90 TL ödeyerek 3 gün boyunca hem Formula 1 heyecanını, hem de katılımcılar için hazırladığımız diğer sürprizleri deneyimleyecekler. Dünyanın en ucuz Formula 1 biletlerini biz satacağız. Tüm Türkiye'ye hayırlı uğurlu olsun” diye konuştu.

"Kar beklentisi olmadan bu işe girdik"

Formula 1'in yeniden Türkiye'ye döneceğinin açıklanmasıyla birlikte yoğun ilgiyle karşılaştıklarını dile getiren Vural Ak, “Formula'nın global olarak belirlediği bir bilet fiyatlama stratejisi var ancak biz bu yarışı geri getirmek için maddi manevi çok çaba harcadık. Bu projeyi bir kar beklentisi olmadan, tamamen ülkemizin tanıtımı ve prestiji için Cumhurbaşkanlığı himayelerinde ve yönetiminde yürütüyoruz. Bu sebeple, vatandaşlarımızdan gelen geri bildirimleri de dikkate alarak, Formula 1 yönetimini ikna edip bilet fiyatlarını, herkes için ulaşılabilir bir rakam olarak sayılabilecek günlük 30 TL'ye gelecek şekilde belirledik. Hızlı bir çalışma ile önümüzdeki hafta içerisinde biletleri satışa çıkarmayı hedefliyoruz” dedi.

“100 bir kişi ağırlayacağız”

200 bin kapasiteli İstanbul Park'ın pandemi önlemleri kapsamında 100 bin kişiye ev sahipliği yapacağını söyleyen Ak, “100 bin kişiyi en üst seviye tedbirleri uygulayarak ağırlayacağız. Bu yıl salgın kapsamında yarışlarda da birçok tedbir uygulanıyor. Takvimde Portekiz ve Rusya ile birlikte Türkiye yarışı da seyircili yapılacak. Bu sebeple Formula 1 yönetiminin de çok önem verdiği bir yarışız. Devletimiz ve ilgili kamu kurumlarımızın da desteğiyle çok başarılı ve aynı zamanda alınacak önlemler ile izleyicilerimiz için güvenli bir etkinlik planlıyor olacağız. Bir sürprizimiz de ülkemizin en büyük otomobil, motor sporları ve aile festivali olan V Weekend Motoring olacak. Bu yarışı da Formula haftasına ekledik. F1 yarışının yanında, Türk sporcularımızın yarıştığı Intercity Cup yarışları, F1 Fan Zone etkinlikleri, V Weekend Motoring Festivali kapsamında otomobil şov ve gösterileri, farklı araç markalarının ve motosikletlerin tanıtım stantları, test sürüşleri, çocuk etkinlikleri ve konserler yer alıyor olacak” açıklamasını yaptı.

“Takvimde kalıcı olmak istiyoruz”

Formula'nın Türkiye'ye dönmesi için çok çalıştıklarını ifade eden Vural Ak, “Bu esnada FIA Dünya Rallycross RX Şampiyonası ve Ferrari Racing Days gibi saygın yarış serilerine ev sahipliği yaptık. 2017 yılında Formula 1'in satılması ile yeni CEO Chase Carey ile hızlıca irtibata geçerek kendisini ülkemize davet ettik.

Cumhurbaşkanımızın Chase Carey'i kabul etmesiyle gerçekleşen görüşmeler sonucunda proje Cumhurbaşkanlığı himayesine girdi ve yarışın ülkemize getirilmesi çalışmalarının yürütülmesi yetkisi bize verildi. Bu görüşme Formula 1'in yeni yönetiminin de gerçekleştirdiği ilk ülke görüşmesi oldu. Görevin bize verilmesinin ardından üzerimize düşen finansal ve operasyonel tüm görevleri eksiksiz yerine getirerek anlaşmayı tamamladık. Dünya böylesine zorlu bir yıl geçirirken devletimize yük olmadan bu büyüklükte bir organizasyonu ülkemize kazandırdığımız için çok gururlu ve mutluyuz. Yarışı başarılı bir şekilde organize ettiğimiz takdirde önümüzdeki yıl başlayacak uzun süreli bir kontratın kapısını da aralamış olacağız. Ayrıca Formula 1'in resmi hesaplarından Türkiye yarışının duyurulması ile tüm dünyadan gelen ilgi ve heyecan Formula 1 yönetimini de oldukça şaşırttı ve yarışımızın kalıcı olarak takvimde yer alması ihtimali güçlendi” diyerek sözlerini sürdürdü.

Ak, bu yarışın 200 ülkede 2 milyar kişi tarafından izleneceğini ve ülkenin tanıtımına çok büyük katkısı olacağını belirterek, “Bunun yanında Türkiye'ye gelecek olan yaklaşık 20 bin görevliyle beraber, 50 milyon Dolarlık bir döviz girdisi bekliyoruz” dedi.

Bozhan Memiş - Mehmet Şirin Topaloğlu