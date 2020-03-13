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Formula 1'de Bahreyn ve Vietnam Grand Prix'i ertelendi

Formula 1'de Bahreyn ve Vietnam Grand Prix'i ertelendi
Formula 1'de Bahreyn ve Vietnam Grand Prix'i ertelendi

Formula 1'de sezonun ilk yarışı olan Avustralya Grand Prixi'nin ardından sezonun ikinci yarışı Bahreyn ile üçüncü yarışı Vietnam GP'leri de ertelendi.

Korona virüsün tehlikesinden dolayı Formula 1 yönetimini de tedbirlerini aldı. Formula 1'de daha önce sezonun ilk yarışı olan Avusturya Grand Prix'si korona virüs salgını nedeniyle iptal edilmişti. Formula 1'in resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, sezonun ikinci yarışı olan Bahreyn ile üçüncü yarışı olan Vietnam Grand Prix'in de iptal edildiği ifade edildi. Bu kararın Formula 1'de yer alan herkesin ve taraftarların güvenliğini sağlamak için FIA ve organizatörlerle beraber aldıkları açıklandı.

Yarışların Bahreyn'de 20-22 Mart, Vietnam'da da 3-5 Nisan tarihleri arasında yapılması planlanıyordu.

Oğuzhan Ort

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