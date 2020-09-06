Formula 1'de Gasly ilk kez şampiyon oldu

Formula 1'de sezonun 8. yarışı olan İtalya Grand Prix'i sürpriz bir sonuçla noktalandı. Formula 1'in en şık takımı AlphaTauri'nin Fransız pilotu 24 yaşındaki Pierre Gasly, mücadeleyi ilk sırada tamamlayarak, Formula 1 kariyerinde ilk kez zirveyi temsil etmiş oldu. İtalya Grand Prix'inde Magnussen yarış dışı kaldı. Yarışı lider götüren Hamilton ise hatalı pit stop nedeniyle 10 saniyelik dur kalk cezası aldı. Ardından Ferrari pilotu Charles Leclerc kontrolü kaybederek bariyerlere çarparak kaza yaptı. Kaza sonrasında bariyer tamiri nedeniyle yarışa ara verilirken yeni kurallar gereği yarış yeniden başldı. Yaşanan olayların ardından Gasly, büyük bir atak yapıp liderliğe yükselerek, damalı bayrağı gören ilk isim oldu.

Yarışta Calor Sainz ikinci Lance Stroll üçüncü olurken cezası sonrası son sıraya gerileyen Lewis Hamilton 7. sırada yarışı tamamladı.

Ayrıca, 2013 Avustralya yarışında Kimi Raikkonen'in Lotus ile elde ettiği zaferin ardından Formula 1'de ilk defa Mercedes, Ferrari ve RedBull dışında bir takım yarış galibiyeti kazanmış oldu.

Öte yandan AlphaTauri 2008 İtalya'dan sonra ilk kez bir grand prix'yi zirvede tamamladı.

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