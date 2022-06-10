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Formula 1'de sıradaki durak Azerbaycan

Formula 1'de sıradaki durak Azerbaycan
Formula 1'de sıradaki durak Azerbaycan

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 8. yarışı Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de yapılacak.

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sıradaki durak Azerbaycan'ın olacak. Sezonun 8. yarışı 6 kilometrelik Bakü Şehir Pisti'nde 51 tur üzerinden yapılacak. Azerbaycan Grand Prix'sinin sıralama turları yarın TSİ 17.00'de, yarış ise 12 Haziran Pazar günü TSİ 14.00'te başlayacak.

Şampiyonada pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle:

Pilotlar

1 - Max Verstappen (Hollanda): 125 puan
2 - Charles Leclerc (Monako): 116
3 - Sergio Perez (Meksika): 110
4 - George Russell (Büyük Britanya): 84
5 - Carlos Sainz (İspanya): 83

Takımlar

1 - Red Bull: 235
2 - Ferrari: 199
3 - Mercedes: 134
4 - McLaren: 59
5 - Alfa Romeo: 41

Oğuzhan Ort
 

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