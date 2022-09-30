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Formula 1'de sıradaki durak Singapur

Formula 1'de sıradaki durak Singapur
Formula 1'de sıradaki durak Singapur

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 17. yarışı Singapur'da yapılacak.

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sıradaki durak Singapur'da olacak. Sezonun 17. yarışı 5 bin 63 metrelik Marina Bay Pisti'nde 61 tur üzerinden yapılacak. Singapur Grand Prix'sinin sıralama turları yarın TSİ 16.00, yarış ise 2 Ekim Pazar günü 15.00'te başlayacak.

Şampiyonada pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle:

Pilotlar

1 - Max Verstappen (Hollanda): 335 puan
2 - Charles Leclerc (Monako): 219
3 - Sergio Perez (Meksika): 210
4 - George Russell (Büyük Britanya): 203
5 - Carlos Sainz (İspanya): 187

Takımlar

1 - Red Bull: 545
2 - Ferrari: 406
3 - Mercedes: 371
4 - Alpine: 125
5 - McLaren: 107

Oğuzhan Ort
 

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