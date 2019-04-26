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Formula 1'de yeni durak Azerbaycan

Formula 1'de yeni durak Azerbaycan
Formula 1'de yeni durak Azerbaycan

Formula 1’de sezonun dördüncü yarışı olan Azerbaycan Grand Prix’sinde sıralama turları yarın, yarış ise 28 Nisan Pazar günü gerçekleştirilecek.

2019 Formula 1'de heyecan bu hafta Azerbaycan'da devam edecek. Sezonun dördüncü yarışı Bakü şehrinde bulunan ve 6 bin 3 metrelik pistte 51 tur üzerinden Bakü Şehir Pisti'nde yapılacak. Yarışın sıralama turları yarın TSİ 16.00'da, yarış ise 28 Nisan Pazar günü TSİ 15.10'da gerçekleştirilecek. 

Son olarak Çin'deki yapılan yarışı ise Mercedes pilotu Büyük Britanyalı Lewis Hamilton kazanmıştı.
Azerbaycan Grand Prix'si öncesi pilotlar ve takımlarda ilk 5 sıra şöyle:

PİLOTLAR KLASMANI
1- Lewis Hamilton (Büyük Britanya): 68 puan
2- Valtter Bottas (Finlandiya): 62 puan
3- Max Verstappen (Hollanda): 39 puan
4- Sebastian Vettel (Almanya): 37 puan
5- Charles Leclerc (Monaco): 36 puan

TAKIMLAR KLASMANI
1- Mercedes: 130 puan
2- Ferrari: 73 puan
3- Red Bull: 52 puan
4- Renault F1 Team: 12 puan
5- Alfa Romeo: 12 puan
(Oğuzhan Ort/İHA) 

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