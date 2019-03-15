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Formula 1'de yeni sezon heyecanı

Formula 1'de yeni sezon heyecanı
Formula 1'de yeni sezon heyecanı

Formula 1'de sezonun ilk yarış heyecanı Avustralya Grand Prix'sinde yaşanacak. Melbourne Pisti'ndeki yarışların sıralama turları yarın, yarış ise 17 Mart Pazar günü yapılacak.

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda 2019 sezonu heyecanı Avustralya Grand Prix'i ile başlayacak ve Abu Dabi Grand Prix'i ile sona erecek. Bu sezon Formula 1, 21 etap üzerinden organize edilecek. İlk yarış Avustralya'nın Melbourne şehrinde yapılacak. Yarışlar 5 bin 303 metrelik Melbourne Pisti'nde gerçekleşecek. 58 tur üzerinden gerçekleştirilecek yarışın sıralama turları yarın TSİ 09.00'da, yarış ise 17 Mart Pazar günü TSİ 08.10'da yapılacak. 

2019 sezonunda yarışacak takımlar ve pilotlar şöyle:

Mercedes: Lewis Hamilton (Büyük Britanya), Valtteri Bottas (Finlandiya)
Ferrari: Sebastian Vettel (Almanya), Charles Leclerc (Fransa)
Red Bull: Max Verstappen (Hollanda), Pierre Gasly (Fransa)
Racing Point: Sergio Perez (Meksika), Lance Stroll (Kanada)
Williams: Robert Kubica (Polonya), George Russell (Büyük Britanya)
Renault: Nico Hulkenberg (Almanya), Daniel Ricciardo (Avustralya)
Toro Rosso: Daniil Kvyat (Rusya), Alexander Albon (Tayland)
Haas: Romain Grosjean (Fransa), Kevin Magnussen (Danimarka)
McLaren: Carlos Sainz (İspanya), Lando Norris (Büyük Britanya)
Sauber: Antonio Giovinazzi (İtalya), Kimi Raikkonen (Finlandiya)

2019 Formula 1 takvimi ise şöyle: 

17 Mart: Avustralya Grand Prix
31 Mart: Bahreyn Grand Prix
14 Nisan: Çin Grand Prix
28 Nisan: Azerbaycan Grand Prix
12 Mayıs: İspanya Grand Prix
26 Mayıs: Monaco Grand Prix
9 Haziran: Kanada Grand Prix
23 Haziran: Fransa Grand Prix
30 Haziran: Avusturya Grand Prix
14 Temmuz: Büyük Britanya Grand Prix
28 Temmuz: Almanya Grand Prix
4 Ağustos: Macaristan Grand Prix
1 Eylül: Belçika Grand Prix
8 Eylül: İtalya Grand Prix
22 Eylül: Singapur Grand Prix
29 Eylül: Rusya Grand Prix
13 Ekim: Japonya Grand Prix
27 Ekim: Meksika Grand Prix
3 Kasım: ABD Grand Prix
17 Kasım: Brezilya Grand Prix
1 Aralık: Abu Dabi Grand Prix  

Oğuzhan Ort

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