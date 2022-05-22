İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

FormuLaz'a özgü tahta arabayla trafiğe çıktı

FormuLaz'a özgü tahta arabayla trafiğe çıktı
FormuLaz'a özgü tahta arabayla trafiğe çıktı

Rize’nin Ardeşen ilçesinde yaşayan Hamit Emrah Gül, FormuLaz yarışlarında kullanılan tahta arabayla Ardeşen ilçesini gezdi.

FormuLaz’a özgü tahta arabayla trafiğe çıktı - Tıkla İzle

Rize'de yıllardır gelenek haline gelen tahta arabalar mahallelerden geleneksel yarışlara kadar taşındı. Yörede tutku haline dönüşen tahta arabalar her yaştan insanın ilgisini çekiyor. Son olarak Ardeşen ilçesinde yaşayan Hamit Emrah Gül, kendisine ait tahta arabasını bir otomobile ip ile bağlayarak Ardeşen ilçesini sokak sokak gezdi. İlçe sokaklarında tahta arabayla gezen FormuLaz tutkunu Hamit Emrah Gül'ü gören vatandaşlar o anları cep telefonu kameralarıyla kaydetti. Gül'ün araçla seyir halindeyken kendisine koşan köpeği uzaklaştırma anı ise görenleri güldürdü.

Mustafa Özyanık
 

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.