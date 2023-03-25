Fosforuyla ünlü Zargana balığı tezgahlarda yerini almaya başladı

Karadeniz'de en sık karşılaşılan Zargana balığı tezgahta yerini almaya başladı. Karadeniz'de en çok tüketilen balıklar arasında bulunan zargana balığı vatandaşlarında ilgi odağında. İçinde barındırdığı yüksek fosforun kendisine ayrı bir lezzet kattığı düşünülürken, özellikle kemik sağlığına da faydalı olduğuna inanılıyor. Balığın faydalarının çok olduğunu dile getiren Balıkçı Tuncay Kılıç, “Zargana şifası ile Karadeniz'de iki balıktan bir tanesi. Faydalı bir balık. Fosforu yüksek. Fosforunda gözün doğal ilacı olarak biliyoruz. Kemiğe faydası var. Bilenler ve zaten sevenler var. Hemen görür görmez alıyorlar. Zargana denizde yetişen bir balık. Zargana balığının pişirilmesinde normal olarak kızartılabilir. Genelde kızartılıyor ama buğlama tarzı dediğimiz o şekilde yapılabilir. Çırpma deriz biz suyuna ekmek banarak fosforundan daha iyi faydalanılabilir. Balığın önünde kılıç gibi bir alan var orası zargana balığının gagası. Diğer balıklarda sadece kılıç balığında olur bir de zargana balığında olur” şeklinde konuştu.

Enes Bektaş-Ali Yıldız



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