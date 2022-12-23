Fotoğraf sanatçısı İsa Turan Geminids meteor yağmurunda eşsiz görüntüler yakaladı

Çektiği fotoğraf ve videolar ile Türkiye'nin tanıtılmasına gönüllü katkı veren fotoğraf sanatçısı İsa Turan, bu kez İzmir Alaçatı'da meteor yağmurunu görüntüledi. 14 Aralık gecesi saat 20:00 başlayan Geminids meteor yağmuru saat 24:00 kadar sürdü. Toplam 4 saat boyunca 500 fotoğraf karesi çeken Turan, 40 karede meteorların atmosfere girişinde oluşturduğu ışık hüzmesini yakalamayı başardı. Çektiği fotoğrafları birleştirdiğinde ise ortaya eşsiz manzaralar çıktı. Sosyal medyada büyük beğeni toplayan turan Türkiye'nin tanıtımı için farklı projeler geliştireceğini belirtti.

Turan, 2 yıl önce 10 saat boyunca yaptığı çekimle Ay, Jüpiter ve Mars'ın gezegen hareketlerini 3 dakikalık videoda gözler önüne serdi. Turan'ın çektiği görüntüler ulusal basında bir çok kanalda yer aldı.

Ahmet Faruk Sarıkoç

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