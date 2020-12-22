Fotoğrafçı Gözüyle Nikon Z5

Teknolojiyle ilgili olan Anıl Uzun, bilgisayarın ve fotoğraf makinelerinin bir sanat eseri olduğunu düşünüyor. Programların büyük bir ilüzyon oluşturacak kapasitede olmasından çok etkilendiğini açıklarken, son zamanlarda teknolojik çalışmaları da takip ettiğini vurguluyor. Nikon Z5 Mirrorless incelemesiyle de kullanıcılara kendi gözlemlerini aktardı.

Nikon Z5 Mirroless Anıl Uzun İncelemesi

24.3 megapiksel olmasıyla dikkat çeken Nikon Z5, OLED elektronik vizör ve ISO 100- 51200 genişletilmiş özelliklere sahip. Fotoğraf makinesi modelleri arasında Nikon markasının göz önünde olmasını sağlayan bu yeni özelliklerle, ilgi uyandırdığını düşünen Anıl Uzun, CMOS sensöründe dikkat çekici olduğunu söylüyor. Bir fotoğrafçı olarak yoğun ayrıntılarla donatılmış bu cihazın, büyük portrelere odaklanması ve uzaktan kumanda özelliklerinin de oldukça başarılı olduğunu söylüyor.

“Son zamanlarda taşınabilir makinelerin sağladığı konfor noktasında, Nikon ayrı bir yere sahip. Kablosuz bağlantı kurulması ve PC Mac özellikleri de profesyonel çekimler için ideal görünüyor.” şeklinde ekliyor. Kendisinin severek edindiği bir fotoğraf makinesi olarak, pratik kullanım ve gerçekçi çekimler yaptığını da ifade ediyor.

Anıl Uzun Fotoğraf ve Videolar İçin Nikon Z5'i Öneriyor!

“Nikon Z5, maksimum çözünürlük değeri 6016 4016 olarak, dönemin en iyileri arasında yerini alırken, video çekimlerinde de oldukça başarılı. Beğenilen fotoğraf makineleri arasında kolay taşınmasının yanı sıra piksel değerinin yüksekliği reklam çalışmalarında bile kullanılabilecek derece iyi. Uzun, hızlı bir kamera markası arıyorsanız ve çekimlerinizde kalite ile konforu bir arada görmek istiyorsanız Nikon Z5 ilk tercihiniz olmalı.” diyor. Kamera biçimi Full Frame olan ve 1x kırpma faktörüne sahip bu model, sevilen markalarda ön sıralarda yerini alırken, Uzun'un da gözünden kaçmayan seçeneklerle donatılmış.

Çabuk Kurulum ve Uzaktan Yönetim İçin İdeal

Nikon Z5 çabuk kurulabilen fotoğraf makinesi olarak uzaktan yönetilmesiyle teknoloji alanında fiyatına göre performansı oldukça yüksek modellerden biri. Anıl Uzun kendisi için megapiksel değerinden çok markanın kullanılırlığı ve kalitesi de ön planda olduğunu söylüyor. Lens yuvası, kamera biçimi ve özellikleri hayal edildiğinden çok daha güzel modeller arasında bulunurken, uyumlu ve geniş bir seçenek olarak tavsiye ediyor.