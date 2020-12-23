Fotoğrafçılığın Geleceği

Fotoğrafçı Orhun Kalender'den Fotoğraf Sanatı

Fotoğraf sanatının modernleştiği günümüzde, fotoğraf bir sanat mıdır yoksa değil midir tartışmaları geride kaldı. Bu dönemde yeni fotoğrafçılar çıkarken, bu sefer de kimler fotoğrafçı kimler değil düşüncesi yaygınlaşıyor. Ancak tıpkı genç sanatçı gibi fotoğraf alanında yeteneğini ve bilgisini kullananlar kendilerini göstermeyi her zaman başarıyor. Yeni nesil fotoğrafçılık alanında ilgileri üzerine çeken genç sanatçı, fotoğrafın hem zor hem de çalışma gerektirdiğini vurguladı.

İyi bir makine değil, iyi bilginin de önemli olduğu fotoğrafçılık alanında Londra'ya uzanan macerasından sonra geleceğin fotoğrafçıları arasında anılmaya başladı. Birçok festivalde yer alan sanatçı Londra'da anılan fenomen sanatçılardan biri oldu. Türkiye'de 50 ve üzeri DJ fotoğrafları çekerken, sanatın yaşama ve yaşam tarzına yansımaları hakkında bilgilerini yeni fotoğrafçılarla paylaştı. Geleceğin fotoğrafçısı olarak anılmasının yanı sıra İnstagram'da da fenomen olmanın verdiği etkiyle tanınırlığı artmaya devam ediyor.

Fenomen Fotoğrafçı Orhun Kalender

Ankara'dan dünyaya açılan fotoğrafçılık macerasında geleceğin en iyi fotoğrafçılarından biri olmanın verdiği en önemli etki öncellikle sosyal medya gibi platformda fark oluşturmak. Sanatın yansıdığı sosyal medya alanında insanlar sevdiği işleri paylaşmayı seviyor. Theorhun olarak, paylaşımlarının verdiği yetkiyle insanların gözünü alamadığı güzel fotoğraflar çekerek mesleğinin zorluklarından da bahsediyor. Dünyadaki festivallerde öğrendiklerini hayata geçirmeyi planlarken, Londra'da da adından söz ettiren sanatçı, Türkiye'nin en genç ve en iyi fotoğraf sanatçılarından biri olarak ileride de anılacağa benziyor.

Orhun Kalender (Theorhun) Kimdir?

Fotoğrafçılık ve editörlük yapan Orhun Kalender, sevilen sanatçılar arasında yerini alırken çalışmalarına devam etmektedir. Aslen Ankaralı olan sanatçı, Türkiye'den İngiltere'ye uzanan maceralarıyla, sosyal medya alanında da ilgi görmeye devam ediyor. Festivallerde ve DJ konseptlerinde adından söz ettiren sanatçı, son dönemin en sevilen fotoğraflarını instagram adresinde yayınlıyor. @madocofficial ve @postmalone üzerinden yayınlanan fotoğrafları, Londra'nın en iyi festivalleri arasında görülmektedir. Henüz 21 yaşında olan fotoğrafçı ilgileri üzerine çekmeye devam ederken çalışmalarını genişletiyo