İhlas Haber Ajansı

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Fotoğraflarla İstanbul'da kar manzaraları

Fotoğraflarla İstanbul'da kar manzaraları
Fotoğraflarla İstanbul'da kar manzaraları

İstanbul'da etkili olan kar yağışında bazıları eğlenirken, bazıları ise çile çekti. Vatandaşların çilesi ve eğlencesi objektiflere yansıdı.

Fotoğraflarla İstanbul’da kar manzaraları - Foto Galeri

İstanbul'u etkisi altına alan kar yağışı trafik başta olmak üzere birçok alanda hayatı olumsuz etkiledi. Kenti esir alan kar yağışında özellikle ara sokaklarda ilerleyen sürücüler zor anlar yaşadı. Hayatın durma noktasına geldiği mega kentte vatandaşlar karlı yollarda yürümekte zorlandı.

Kar yağışına en çok sevinenler ise çocuklar oldu. Plastik leğen ve poşetlerle kayarak karın keyfini çıkaran çocuklara bazı yetişkinler de eşlik etti. Kar yağışı bir yandan yolların kapanarak vatandaşların mahsur kalmasına neden olurken bir yandan da kartpostallık görüntüler oluşturdu.

İsmail Coşkun
 

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