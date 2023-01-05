İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Francesco Farioli: 'İstediğimiz oyunu saha içerisinde sergileyemedik'

Francesco Farioli: 'İstediğimiz oyunu saha içerisinde sergileyemedik'
Francesco Farioli: 'İstediğimiz oyunu saha içerisinde sergileyemedik'

Alanyaspor Teknik Direktörü Francesco Farioli, Kasımpaşa maçının ardından, işlerin her zaman istenildiği gibi gelişmediğini söyleyerek, “İstediğimiz oyunu saha içerisinde sergileyemedik“ dedi.

Francesco Farioli: 'İstediğimiz oyunu saha içerisinde sergileyemedik' - Tıkla İzle

Alanyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında Kasımpaşa'ya konuk oldu. Antalya temsilcisi sahadan 4-1'lik skor ile mağlup ayrıldı. Müsabaka sonrası açıklamalarda bulunan Alanyaspor Teknik Direktörü Francesco Farioli, “Maçtan önce en çok kontra ataktan korkuyorduk ve ne yazık ki yediğimiz goller de o şekilde oldu. Rakibimize özel çok fazla çalışmamıza rağmen istediğimiz oyunu saha içerisinde sergileyemedik. Bu müsabakayı Kasımpaşa'nın hak ettiğini zaten sahada oynanan oyuna bakarak da söyleyebiliriz. İkinci yarı daha fazla pozisyon bulduk aslında ama değerlendiremedik. Bazen şanssızlık bazen de istediklerimizi uygulayamamak işlerin kötü gitmesine sebep oluyor. Kasımpaşa maçı hak etti. Kasımpaşa'yı tebrik ediyorum” diye konuştu.

Yunus Kılıç - Enes Gümüş
 

İLGİLİ HABER
Selçuk İnan: Oyuncularım umarım üzerlerindeki baskıyı atmışlardır Selçuk İnan: 'Oyuncularım umarım üzerlerindeki baskıyı atmışlardır'
İLGİLİ HABER
Kasımpaşa 7 maç sonra kazandı! Selçuk İnan 3 puanla tanıştı Kasımpaşa 7 maç sonra kazandı! Selçuk İnan 3 puanla tanıştı

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.