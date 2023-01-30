Francesco Totti, Cosmedica ile ortaklığını sosyal medyada duyurdu

Kariyerinin tamamını Roma futbol takımında geçiren ve 2006 yılında şampiyonluk sevinci yaşayan efsanevi kaptan Francesco Totti, farklı bir alana yöneldi. Eski futbolcu, bir süre önce tanıştığı Dr. Levent Acar'la iş birliği yapmaya karar vererek Dr. Acar'ın İstanbul merkezli saç ekim kliniği Cosmedica'ya ortak oldu.

Yeni bir meydan okuma, yeni hedefler

Geçtiğimiz günlerde Cosmedica ile iş birliği çerçevesinde İstanbul'a gelen Francesco Totti, Dr. Levent Acar'la birlikte basın mensuplarının karşısına geçerek ortaklıklarının duyurusunu yaptı. Yıldız isim, 4.8 milyon takipçili Instagram sayfasında da basın toplantısından bir paylaşım yaparak yatırımını tüm dünyaya duyurdu. Totti paylaşımında, "Yeni bir profesyonel ekiple birlikte yeni bir meydan okumaya, yeni hedeflere başlangıç" ifadelerini kullandı.

"Yatırımımı takip etmek için sık sık geleceğim"

Cosmedica Klinik ile iş birliğinin ilk yatırımı olduğunu söyleyen Francesco Totti, bundan böyle İstanbul'a sık sık geleceğini de açıkladı. Totti, "Cosmedica ailesinin bir parçası olduğum için çok mutluyum. Çok güzel bir geleceğin bizi beklediğine inanıyorum. Ortak bir arkadaşımız vasıtasıyla tanıştığım Dr. Levent Acarla beraber, çok hızlı büyüyen bir sektöre girmiş oldum. Yatırımımı takip etmek için bundan böyle İstanbul'a sık gelmeyi planlıyorum" diye konuştu.

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