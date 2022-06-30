Francis Bacon'un eseri müzayedede 52,8 milyon dolara alıcı buldu

Ünlü İngiliz ressam ve düşünür Francis Bacon'ın arkadaşı Lucian Freud'u resmettiği 1964 yapımı "Study for Portrait of Lucian Freud" (Lucian Freud'un Portre Çalışması) adlı eseri İngiltere'nin en büyük müzayede evlerinden biri olan Sotheby's tarafından İngiltere'nin başkenti Londra'da açık artırmaya çıkarıldı. Müzayede de rekor fiyata satılan eser, 52,8 milyon dolara alıcı buldu.

Müzayede evi tarafından 42 milyon dolara aşıcı bulması beklenen portre, bir üçlemenin merkez parçası olarak biliniyor. Üçleme olan portrelerin biri Kudüs'te bir müzede, diğerinin ise özel bir koleksiyonda bulunduğu kaydedildi.

Sotheby's'e göre, müzayededen önce "Lucian Freud'un Portre Çalışması" özel bir sanat koleksiyonunda 40 yıl boyunca halktan gizlenmişti.