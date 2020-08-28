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Francisco Montero, Beşiktaş'ta

Francisco Montero, Beşiktaş'ta
Francisco Montero, Beşiktaş'ta

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, Atletico Madrid'in 21 yaşındaki stoperi Francisco Montero'yu 1 yıllığına kiraladı. Siyah-beyazlı ekip bu hafta İspanyol futbolcuyu İstanbul'a getirecek.

PAOK'a elendikten sonra transfer çalışmalarını hızlandıran Beşiktaş, ilk transferini netleştirdi. Atletico Madrid forması giyen 21 yaşındaki stoper Francisco Montero'yu 1 yıllığına kiralayan siyah-beyazlılar, önümüzdeki günlerde bu oyuncuyu İstanbul'a getirecek ve resmi sözleşmeyi imzalatacak.

İspanya Ümit Milli Takımı formasını da giymeye başlayan genç futbolcu, 1.85 boyunda ve sol ayağını kullanıyor. Atletico Madrid altyapısından yetişen ve geçtiğimiz sezon gelişmesi için Deportivo'ya kiralanan Montero, ligde 30, Kral Kupası'nda da 1 mücadelede sahaya çıktı.

Bozhan Memiş
 

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