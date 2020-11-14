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Frankfurt'ta Covid-19 önlemleri karşıtı protestoya polis müdahalesi

Frankfurt'ta Covid-19 önlemleri karşıtı protestoya polis müdahalesi
Frankfurt'ta Covid-19 önlemleri karşıtı protestoya polis müdahalesi

Almanya’nın Frankfurt kentinde Covid-19 önlemlerini protesto eden yaklaşık 150 kişiye polis müdahale etti.

Almanya'da korona virüs salgının yeniden etkisini arttırması ile ülke genelinde önlemler sıkılaştırılmıştı. Almanya'nın Frankfurt kentinde Covid-19 önlemlerini protesto eden yaklaşık 150 kişiden oluşan aşırı sol gruplar polis çatıştı. Göstericiler, hükümetin Covid-19 karşı uyguladığı kısıtlamaları reddettiklerini ifade ederek, “Hep birlikte faşizme karşı” yazılı pankart taşıdı.

Göstericiler, polisin maske takmaları yönündeki uyarılarını dikkate almazken, daha önce planlanan yürüyüş istikametini terk etmeye çalışması sonucu arbede yaşandı. Polis, göstericilere tazyikli su ve cop ile müdahale etti. Çıkan olaylarda çok sayıda kişi gözaltına alındı.

Mehmet Koca
 

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