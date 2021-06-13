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Fransa Açık'ın şampiyonu Novak Djokovic

Fransa Açık'ın şampiyonu Novak Djokovic
Fransa Açık'ın şampiyonu Novak Djokovic

Sezonun ikinci grand slam tenis turnuvası Fransa Açık'ın tek erkekler finalinde Stefanos Tsitsipas'ı 3-2 yenen Novak Djokovic şampiyon oldu.

Paris'te düzenlenen turnuvanın tek erkekler finalinde, Novak Djokovic ile Stefanos Tsitsipas karşılaştı.
Djokovic, 11. oyunda rakibinin servisini kırarak 6-5 öne geçse de Tsitsipas, skoru 6-6'ya getirmeyi başardı. Çekişmeli geçen tie-break bölümünü 8-6 kazanan Tsitsipas, ilk seti 7-6 alarak 1-0 öne geçti.

İkinci sete Djokovic'in servisini kırarak başlayan Tsitsipas, isabetli vuruşlarıyla oyun boyunca rakibine üstünlük kurmakta zorlanmadı ve seti 6-2 alarak skorda 2-0 üstünlük sağladı.

Üçüncü sette Tsitsipas'ın servisini kırarak 3-1 öne geçen Djokovic, kalan bölümde yaptığı iyi savun ile seti 6-3 kazanarak skoru 2-1'e getirdi. Tsitsipas karşısında etkili bir oyun ortaya koyan Djokovic, dördüncü seti 6-2 alarak skoru eşitledi. (2-2)

Djokovic, 4 saat 11 dakika süren mücadelenin ardından final setini 6-4, maçı da 3-2 kazanarak, şampiyonluğunu ilan etti.

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