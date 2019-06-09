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Fransa Açık'ta şampiyon Nadal

Fransa Açık'ta şampiyon Nadal
Fransa Açık'ta şampiyon Nadal

Roland Garros tek erkekler finalinde, 4 numaralı seribaşı Dominic Thiem'i 3-1 yenen Rafael Nadal, kariyerinin 12. Roland Garros şampiyonluğuna ulaştı.

Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen 2019 Fransa Açık (Roland Garros) Tenis Turnuvası'nda tek erkeklerde şampiyon belli oldu. 2 numaralı seribaşı Rafael Nadal, finalde 4 numaralı seribaşı Dominic Thiem'i 6-3, 5,7, 6-1, 6-1'lik setler sonucu 3-1 mağlup ederek Roland Garros'ta üst üste 3., toplamda ise 12. şampiyonluğuna ulaştı.

Aynı zamanda Grand Slam turnuvalarında 18. zaferini yaşayan ve 'bir grand slam turnuvasını en fazla kazanan tenisçi' olarak da tarihe geçen İspanyol sporcu, kariyerindeki 82. tekler şampiyonluğunu da kazanmış oldu.
Kariyerinin ikinci Grand Slam finaline çıkan Thiem ise Nadal'a karşı oynadığı 13. maçta 9. mağlubiyetini aldı.  

Uygar Aydın

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