Fransa, AstraZeneca aşısının 65 yaş altı için kullanımına onay verdi

Avrupa İlaç Ajansı (EMA), AstraZeneca ve Oxford Üniversitesi tarafından korona virüse karşı geliştirilen aşıya şartlı piyasa izni vermesinin ardından Avrupa Birliği (AB) de aşıyı onaylamıştı. Fransa Yüksek Sağlık Kurumu tarafından yapılan açıklamada, AstraZeneca'nın Covid-19'a karşı geliştirdiği aşının 65 yaş altı kişilerde kullanımına onay verildiği duyuruldu.

Yüksek Sağlık Kurumu Başkanı Dominique Le Guludec yaptığı açıklamada, "65 yaşın üzerindeki hastalar için veri eksikliği var, bu veriler önümüzdeki haftalarda gelecek. Aşının 65 yaşın altındakilerde kullanılmasını tavsiye ediyoruz" dedi.

Le Guludec, AstraZeneca aşının, hemşire ve doktorların yanı sıra eczacılar ve ebeler tarafından da yapılabileceğini açıkladı.

Melike Yazır

