Fransa Başbakanı Castex: 'Genel karantina uygulamamak için sıkı tedbirler aldık'

Avrupa'da yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınında yeniden artış gösteren vaka sayısıyla bazı ülkelerde yeniden kısıtlamalar getirildi. Fransa Başbakanı Jean Castex yaptığı açıklamada ülkede 10 binin üzerinde seyreden vaka sayısı kapsamında salgındaki son durumu ve artan şiddet olaylarına değindi. Son haftalarda yeniden artışa geçen vaka sayıları karşısında sert tedbirler almak zorunda kaldıklarını belirten Başbakan Castex, Sağlık Bakanı Olivier Veran tarafından duyurulan tedbirlerin yerinde bir karar olduğunu ifade etti.

Başbakan Castex salgınla oyun oynanmayacağını dile getirdiği konuşmasında, Mart ayında alınan genel karantina kararını yeniden uygulamamak için sıkı önlemlerin devreye alındığını belirtti. Covid-19 salgını ile mücadelede herkesin sorumluluk alması gerektiğini söyleyen Castex, hastanelerde artan doluluk oranının endişe verici boyuta ulaştığını duyurdu.

Kırmızı bölgelerde düğün salonu, jimnastik ve spor salonları, kapalı yüzme havuzlarının kapatıldığını ifade eden Başbakan Castex, spor müsabakalarında binden fazla kişinin bir araya gelmesinin yasak olduğunu ve Paris'te devam etmekte olan Rolland-Garros tenis turnuvasında da bu yasağa uyulacağını bildirdi.

Fransa'nın denizaşırı topraklarından Guadeloupe'ta ve Marsilya'da alınan ağır tedbirlere de değinen Castex bunların geçici olduğunu hatırlattı. Bar, restoran ve kafe sahipleri tarafından dile getirilen şikayetleri dikkate aldıklarını belirten Başbakan Castex, yasakların yol açtığı zararın görüşüleceğini duyurdu. Castex, bölgelerdeki işletmelerin kısmi işsizlikten yararlanabileceğini ifade ederek Sosyal ve Dayanışma Fonu aracılığıyla söz konusu işletmelere 10 bin euro tutarında yardım yapılacağını vurguladı.

Başbakan Castex ayrıca, Fransa'da artan şiddet olaylarına çözüm bulmak için önemli kararlar alındığını bildirdi. Polis teşkilatının gücünün arttırılacağına dikkat çeken Castex, Cumhurbaşkanlığı seçimleri döneminde Emmanuel Macron'un verdiği ek 10 bin yeni polis takviyesi sözünün 2021 yılının sonunda gerçekleşeceğini belirtti. Hafif suçluların hızlı bir şekilde yargılanmaları için harekete geçtiklerini ifade eden Castex, bu kapsamda 2021 yılı Adalet Bakanlığı bütçesinin yüzde 8 oranında arttırılacağını dile getirdi.