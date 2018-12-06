Fransa Başbakanı Philippe: 'Fransızların öfkesini duyduk, mesajı aldık'

Fransa Başbakanı Edouard Philippe, Sarı Yelekliler tarafından ülkenin çeşitli yerlerinde şiddetli protestolara yol açan akaryakıt zammı kararını iptalinden sonra basına açıklamalarda bulundu. Philippe, “Fransızların öfkesini duyduk. Bu yakıt vergisini 2019 bütçesinden çıkardım, vergi iptal edildi. Fransızlar, satın alma gücü için daha ileri gitmemizi istiyor. Mesajı aldık” ifadelerini kullandı.

89 bin polis görev alacak

Başbakan açıklamasında güvenlik güçlerine teşekkür ederek, “Güvenlik güçlerimiz takdire şayan bir iş çıkardı. Geçen Cumartesi günü inanılmaz bir baskı ve şiddete maruz kaldılar. Sarı Yeleklilerin cumartesi günü için planladığı büyük eylem için 89 bin polis görev alacak" dedi.

“Eylem yapmak için değil kırmak için buradalar”

3 hafta boyunca meydana gelen şiddet hakkında yorum yapan Philippe, “Karşımızda eylem yapmak için orada olmayan insanlar var. Kırmak için buradalar. Onları başıboş bırakmayacağız " diye konuştu.

Sarı Yelekliler 3 haftadır akaryakıt zamlarını protesto ederek ülkeyi savaş alanına çevirdi. Eyleme ambulans şoförleri, öğrenciler ve itfaiyeciler de katılmıştı. Eylemler sonucu 4 kişi hayatını kaybetmiş, 222'si güvenlik görevlisi binden fazla kişi yaralanmıştı. Polisin ise 400'den fazla protestocuyu gözaltına aldığı biliniyor.