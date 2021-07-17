Fransa bazı AB ülkelerinden gelen aşısız yolculara yönelik kısıtlamayı sıkılaştırdı

Fransa'da korona virüsle mücadele kapsamında yeni tedbirler alındı. Fransa Başbakanlığından yapılan açıklamaya göre Birleşik Krallık, İspanya, Portekiz, Kıbrıs, Yunanistan ve Hollanda'dan aşı olmadan Fransa'ya giriş yapan yolcuların son 24 saate ait Covid-19 test sonucunu göstermeleri istenecek. Uygulamada, 18 Temmuz Pazar günü yürürlüğe girecek.

Şimdiye kadar İngiltere'den gelenlerden son 48 saate ait, İspanya, Portekiz, Kıbrıs, Hollanda ve Yunanistan'dan gelenlerden ise son 72 saate ait test sonucu isteniyordu. Ayrıca hangi ülkeden gelirse gelsin, Avrupa İlaç Ajansı (Pfizer/BioNTech, Moderna, AstraZeneca, Johnson&Johnson) tarafından tanınan bir aşı ile tam olarak aşılanmış kişilerin test sonucu göstermesi ise gerekmeyecek.

Aşıların virüse ve özellikle Delta mutasyonuna karşı etkili olması nedeniyle böyle bir muafiyetin uygulandığı belirtildi.

Kırmızı listeye 4 ülke eklendi

Fransa, kırmızı ülkeler listesine Tunus, Mozambik, Küba ve Endonezya'yı ekledi. Fransa, kırmızı listedeki ülkelere yalnızca zorunlu seyahatlere izin verirken, aşılı olsun ya da olmasın 7 ile 10 günlük karantina süreci uyguluyor.

Fransa, seyahatleri kontrol altında tutmak için salgın durumu değerlendirerek ülkeleri yeşil, turuncu ve kırmızı olmak üzere listeliyor. Yeşil listede bulunan ülkelerde virüsün aktif şekilde yayılmadığı, turuncu listedeki ülkelerde Covid-19 kontrol altında tutulduğu, kırmızı listedeki ülkelerde ise virüsün aktif şekilde yayıldığı kabul ediliyor.

Melike Yazır

