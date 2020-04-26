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Fransa Bilim Konseyinden okula dönüş tavsiyeleri

Fransa Bilim Konseyinden okula dönüş tavsiyeleri
Fransa Bilim Konseyinden okula dönüş tavsiyeleri

Fransa Bilim Konseyi, tarafından 11 Mayıs’tan itibaren yeniden açılacak olan okullar hakkında tavsiyeler açıkladı.

Avrupa'da korona virüs salgını nedeni zor günler geçiren birçok ülke salgının seyrinin düşüşe geçmesinin ardından tedbirleri gevşetmeye başladı. Fransa'da 11 Mayıs'tan itibaren işletmeler ve okullar kademeli olarak açılması planlanırken, Fransa Bilim Konseyi, okula gidecek olan öğrencilere ve ailelerine tavsiyelerde bulundu. Konsey, ilkokuldan liseye kadar eğitim veren okullarda maske takmanın zorunlu olması gerektiğini açıklarken, sosyal mesafeye uyulması konusunda uyarıda bulundu. Bilim Konseyi, okulda öğlen yemeklerinin sınıflarda yenilmesi gerektiğini açıklarken, yemekhanelerde öğrencilerin birbiri ile temas edebileceği uyarısında bulundu. Konsey, eğitimin sabah ve öğlen olarak ikiye ayrılması gerektiğini bildirirken, bu sayede okul servislerinde yaşanacak öğrenci yoğunluğunun azalacağını ifade etti. Bilim Konseyi, okullara mecburi değil gönüllülük esasına göre gidilmesi gerektiğini aktarırken, öğrencilere düzenli test yapılmasına gerek olmadığına fakat ailelerini çocuklarının ateşini düzenli olarak ölçmesi gerektiğini vurguladı.

Özlem Kaplan

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