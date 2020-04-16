Fransa Bilim Kurulu Başkanı: '11 Mayıs'tan sonra risk grubundaki 18 milyon kişi evde kalacak'

Fransa'da korona virüsü salgınının yayılmasını önlemek üzere 17 Mart'ta yürürlüğe giren sınırlı sokağa çıkma yasağı, 13 Nisan'da 11 Mayıs'a kadar uzatılmıştı. Fransa Bilim Kurulu Başkanı Jean-François Delfraissy kısmi sokağa çıkma yasağının 11 Mayıs'ta son bulması halinde risk altında olduğu düşünülen 65 yaş üstü 18 milyon kişi için söz konusu yasağın devam edeceğini duyurdu.

Bilim Kurulu Başkanı Delfraissy yürürlükte olan kısmi sokağa çıkma yasağının sona ermesine yönelik, "Ciddi bir form geliştirme riski altında olan 18 milyon kişi için korona virüsü tedbirleri çerçevesinde bu kişilerin evlerinde kalma durumu devam edecek. Ne kadar zaman evlerinde kalacaklarını bilmiyorum. Bu arada belki de koruyucu bir ilaç bulunabilir" şeklinde konuştu.

İlan edilen sınırlı sokağa çıkma yasağının 11 Mayıs'ta son bulması durumuna da değinen Delfraissy, "Eğer bazı şartlar istenilen duruma gelmemiş ise sınırlı kalma durumunu muhafaza etmek zorundayız. Sokağa çıkılmasına hazır durumda değilsek birkaç gün ertelememiz gerekiyorsa birkaç gün ertelenebilir" diye konuştu.

Zorunlu ön şartların oluşması konusuna da açıklık getiren Bilim Kurulu Başkanı Delfraissy, "Bu teknik ön koşullar arasında özellikle yeterli sayıda virüs tarama testinin mevcut olması ve yeni tanımlanan vakalar için bir temas takip sisteminin kurulması gerekiyor" dedi.

Mayıs ortasından veya sonundan itibaren tespit edilen vakaların temaslarını bir telefon uygulamasıyla izlemenin de söz konusu olduğunu ifade eden Delfraissy, "İzleme uygulaması her şeyi çözmeyecek. Ama Güney Kore'nin fantezisi dijital ile her şeyi halledeceğimiz düşünülürse buna cevap 'hayır' olur. Dijital uygulamaya ek olarak Seul'un yeni enfekte olmuş insanlarla ilgilenmek ve temas vakalarını izlemek için 20 bin kişilik bir tugay kurduğunu ve bu sistemi kullandığını biliyoruz. Bunu gözardı edemeyiz" ifadelerini kullandı.

Tansu Sarıtaylı