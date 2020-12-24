Fransa, BioNTech ve Pfizer'ın aşısının yaygın kullanımına onay verdi

Küresel bir krize dönüşen Covid-19 salgının etkisi sürerken ülkelerden de Covid-19 aşılarına ilişkin onay haberi geliyor. Geçtiğimiz günlerde Avrupa İlaç Ajansı'nın (EMA) Pfizer ve BioNTech tarafından geliştirilen korona virüs aşısına onay vermesinin ardından bugün bir haber de Fransa'dan geldi. Fransa'nın ilaç kurumu Haute Autorité de la Santé (HAS), Pfizer ve BioNTech tarafından geliştirilen Covid-19 aşısının yaygın kullanımı için onay verdi. HAS tarafından yapılan açıklamada, “Aşı, yaşlılar da dahil olmak üzere 16 yaş ve üstü kişiler için kullanılabilir" ifadesine yer verildi.

Hükümet toplu aşılama programına Pazar günü başlanacağını duyurarak, yaşlılara ve sağlık personeline öncelik verileceğini bildirdi.