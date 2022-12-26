Fransa Büyükelçisi Magro Dışişleri Bakanlığına çağrıldı



Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Fransa'nın Ankara Büyükelçisi Herve Magro Dışişleri Bakanlığına çağrılarak, Paris'te 23 Aralık günü bir Fransız'ın gerçekleştirdiği saldırı bahane edilerek PKK/PYD/YPG çevrelerinin Türkiye aleyhinde başlattıkları kara propaganda ve Fransa hükümet yetkilileri ile bazı siyasetçilerin bu propagandaya alet olmalarından duyulan rahatsızlık dile getirilerek, tepki gösterildi. Büyükelçi Magro'ya terör örgütünün Paris sokaklarında gerçekleştirdiği şiddet eylemlerinin Fransa hükümeti ve kamuoyu tarafından doğru tahlil edilmesinde fayda görüldüğü ve Fransa'nın mezkur olay karşısında aklıselimle hareket ederek, terör örgütünün sinsi gündemini ilerletmesine müsaade etmemesinin beklendiği mesajı verildi.

Musa Enes Aksakal



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