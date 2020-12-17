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Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Lübnan ziyaretini iptal etti

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Lübnan ziyaretini iptal etti
Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Lübnan ziyaretini iptal etti

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, korona virüse (Covid-19) yakalanmasının ardından, 21 Aralık’ta gerçekleştireceği Lübnan ziyaretini iptal etti.

Dünya genelinde tüm hızıyla yayılmaya devam eden korona virüs (Covid-19) Fransa'yı etkisi altına almaya devam ediyor. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, yaptırdığı Covid-19 testinin ardından pozitif sonuç alması nedeniyle kendini karantina altına almıştı. Macron yaptığı açıklamada, Covid-19'a yakalanması nedeniyle 21 Aralık'ta gerçekleştireceği Lübnan ziyaretini iptal ettiğini belirtti.
Fransız lider, 204 kişinin hayatını kaybetmesine, 6 bin 500 kişinin yaralanmasına ve 300 binden fazla kişinin evsiz kalmasına neden olan Lübnan'ın başkenti Beyrut limanında yaşanan patlamadan ardından, Lübnan'a ziyaret gerçekleştiren ilk cumhurbaşkanı olmuştu.

Nisrine Borghol
 

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