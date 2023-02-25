Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Nisan'da Çin'e gidecek

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen bir tarım fuarına katıldı. Fuarda gazetecilerin sorularını yanıtlayan Macron, Nisan ayı başında Çin'i ziyaret edeceğini söyledi. Çin'in, savaşın sona ermesi için Rusya'ya yapılan baskılara yardımcı olması gerektiğini belirten Macron, "Kalıcı barış ancak Rus saldırganlığının durdurulması, askerlerin geri çekilmesi ve Ukrayna halkının toprak bütünlüğüne saygı gösterilmesi halinde mümkün olur. Çin'in barış çabalarına dahil olması iyi bir şey" dedi. Çin'i Rusya'ya silah tedarik etmemeye çağıran Macron, "Çin, Rusya'nın kimyasal ve nükleer silah kullanmasını önlemek ve müzakerelerden önce bu saldırganlığı durdurmak için Rusya'ya baskı uygulamalı" dedi.

Zelenskiy, Xi ile görüşmek istemişti

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, dün savaşın birinci yıl dönümü kapsamında gazetecilerle bir araya gelmişti. Ukrayna'daki savaşın siyasi çözümüne ilişkin Çin Dışişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan 12 maddelik belgeye değinen Zelenskiy, Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ile de görüşmek istediğini belirterek, "Ülkelerimize ve dünya güvenliğine fayda sağlayacağına inanıyorum. Çin ile büyük bir ticaretimiz var. Mesele sadece savaş değil. Mesele şu ki biz ekonomik ilişkileri korumakla ilgilenen ülkeleriz. Bildiğim kadarıyla Çin tarihsel olarak toprak bütünlüğüne saygı duyuyor, bu da Rusya'yı topraklarımızdan çıkarmak için her şeyi yapması gerektiği anlamına geliyor. Çünkü egemenliğe ve toprak bütünlüğüne saygı bundan ibarettir" demişti.

Lukaşenko da Çin'e gidecek

Belarus Devlet Başkanlığı Basın Servisi, Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko'nun 28 Şubat-2 Mart tarihlerinde Çin'e resmi ziyarette bulunacağını açıklamıştı. Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hua Chunying de yaptığı açıklamada, Lukaşenko'nun Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'in daveti üzerine ülkeye geleceğini belirtmişti.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in yakın bir müttefiki olduğu bilinen Lukaşenko, Rusya'nın saldırıya uğraması halinde Moskova'nın yanında savaşacaklarını söylemişti.

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