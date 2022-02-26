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Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Savunma Konseyi'ni topluyor

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Savunma Konseyi'ni topluyor
Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Savunma Konseyi'ni topluyor

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron bugün Savunma Konseyi’ni toplayacak.

Fransa'da bulunan Elysee Sarayı, Rusya'nın Ukrayna tarafından saldırılarındaki 3'üncü gününde, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un "Ukrayna'daki durum hakkında" bir savunma konseyi toplayacağını duyurdu. Konseyin yerel saat 17.00'de gerçekleşeceği bildirildi.

Macron, bu sabah Tarım Fuarının açılışında yaptığı konuşmada, "Size bu sabah söyleyebileceğim bir şey varsa, o da bu savaşın süreceğidir. Bu kriz sürecek, bu savaş sürecek ve beraberinde gelen tüm krizlerin kalıcı sonuçları olacak" diyerek, "Hazırlıklı olmalıyız" çağrısında bulunmuştu.

Melike Yazır
 

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