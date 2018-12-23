Fransa Cumhurbaşkanı Macron'dan ABD'ye tepki: 'Bir müttefik güvenilir olmalı'

ABD Başkanı Donald Trump'ın Amerikan askerlerinin Suriye'den çekileceğini açıklaması üzerine Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron açıklamalarda bulundu. Macron, resmi ziyarete geldiği Çad'ın başkenti N'Djamena'da düzenlenen basın toplantısında, “Amerikalı müttefikimizin Suriye konusunda verdiği karardan dolayı çok üzgünüm. Bir müttefik güvenilir olmalı" dedi.

“Mattis güvenilirdi”

Macron konuşmasında, Tump'ın Suriye'den geri çekilme kararından sonra istifa eden ABD Savunma Bakanı James Mattis'e ise övgüde bulundu. Macron, Mattis için, “Müttefik olmanın önemini daima hatırlatan, güvenilir bir muhataptı” değerlendirmesinde bulundu. “Bir müttefik olmak omuz omuza mücadele etmektir” diyen Macron, ”Askerlerimiz hayatını müttefik güçlere emanet ediyoruz, bu sebeple bir müttefik güvenilir olmalı” açıklamasını yaptı.

Macron ayrıca ABD askerlerinin Çad'da “Barkhane Operasyonunda” Fransız askerleri ile birlikte çalıştığını hatırlatarak “Özel bir işbirliği yapıyoruz” dedi ve bu işbirliğinin uzun süre devam etmesini dilediğini söyledi.