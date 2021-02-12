İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Fransa, daha önce Covid-19'a yakalanan kişilere tek aşı dozu önerdi

Fransa, daha önce Covid-19'a yakalanan kişilere tek aşı dozu önerdi
Fransa, daha önce Covid-19'a yakalanan kişilere tek aşı dozu önerdi

Fransa Yüksek Sağlık Kurumu, daha önce Covid-19’a yakalanan kişilere aşının tek doz uygulanmasını önerirken, Fransa tek aşı dozu tavsiye eden ilk ülke oldu.

Fransa Yüksek Sağlık Kurumundan yapılan açıklamada, daha önce Covid-19'a yakalanan kişilerin virüse karşı bağışıklık kazandığı belirtilerek, bu kişilerde tek doz aşı uygulanması tavsiye edildi. Yüksek Sağlık Kurumu, korona virüse daha önce yakalanıp iyileşenlerin bağışıklık hafızası geliştirdiğini savundu.

Yetkililer, hastalanan kişilerin aşı vurulmadan önce en az 3 ay ve tercihen 6 ay beklemesini tavsiye etti. Açıklamada, "Covid-19 enfeksiyonu geçirmiş kişilerin, enfeksiyon sonrası en az 3 ay bağışıklık kazandıkları göz önünde tutulmalı" ifadeleri kullanıldı.

Fransa hükümetinin söz konusu kararı onaylaması bekleniyor.

Öte yandan Fransa'da 2 milyon 135 bin 333 kişiye aşının ilk dozunun uygulandığı, ikinci aşı dozunu yaptıran kişi sayısının ise 535 bin 775 olduğu açıklandı.

Melike Yazır

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.