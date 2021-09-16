İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Fransa, DEAŞ'ın Büyük Sahra'daki sorumlusunu etkisiz hale getirdi

Fransa, DEAŞ'ın Büyük Sahra'daki sorumlusunu etkisiz hale getirdi
Fransa, DEAŞ'ın Büyük Sahra'daki sorumlusunu etkisiz hale getirdi

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Büyük Sahra'daki terör örgütü DEAŞ'ın lideri Adnan Abu Walid al-Sahrawi'nin Mali'deki Fransız Barkhane güçleri tarafından öldürüldüğünü duyurdu.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Büyük Sahra'daki terör örgütü DEAŞ'ın lideri Adnan Abu Walid al-Sahrawi'nin Fransız güçleri tarafından etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Macron "Bu, Sahel'deki terörist gruplara karşı mücadelemizde büyük bir başarıdır" ifadelerini kullanarak bunun Sahel'de Fransa için Barkhane operasyonlarında ölen ve yaralanan Fransız askerlerini ve ailelerini hatırlattığını belirtti. Macron, "Afrikalı, Avrupalı ve Amerikalı ortaklarımızla bu mücadeleyi sürdüreceğiz" dedi.

Fransa Savunma Bakanı Florence Parly de Sahrawi'nin, çoğunlukla Mali, Nijer, Çad ve Burkina Faso'da teröristlerle mücadele eden Fransız Barkhane güçlerince öldürüldüğünü kaydetti.

İLGİLİ HABER
Balıkesir merkezli 5 ilde DEAŞ operasyonu: 12 gözaltı Balıkesir merkezli 5 ilde DEAŞ operasyonu: 12 gözaltı
İLGİLİ HABER
Kerkükte DEAŞ polislere saldırdı: 3 ölü, 1 yaralı Kerkük'te DEAŞ polislere saldırdı: 3 ölü, 1 yaralı
İLGİLİ HABER
DEAŞın Suriye güvenlik emiri yakalanarak tutuklandı DEAŞ’ın Suriye güvenlik emiri yakalanarak tutuklandı
İLGİLİ HABER
Kırmızı bültenle aranan DEAŞlı terörist yakalandı Kırmızı bültenle aranan DEAŞ'lı terörist yakalandı

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.