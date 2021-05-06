Fransa Dışişleri Bakanı, Lübnan Cumhurbaşkanı Michel Aoun ile görüştü

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian Lübnan'a ziyaret gerçekleştiriyor. Fransız Bakan, Beyrut'ta bulunan Baabda Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda Lübnan Cumhurbaşkanı Michel Aoun ile görüştü. Yaklaşık yarım saat süren görüşmenin ardından basına açıklama yapılmadı. Le Drian, Aoun ile görüşmesinin ardından Lübnan Parlamentosu Başkanı Nabih Berri de bir araya geldi.

Le Drian, Lübnan ziyaretinin başlamasından birkaç saat önce sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Siyasi liderlere sert bir mesaj ve Lübnanlılara tam bir dayanışma mesajı vermek için Lübnan'a geliyorum. Hükümet oluşumunu engelleyenler karşısında sağlam duracağız. Gerekli ulusal önlemleri aldık ve bu sadece başlangıç" ifadelerini kullandı.

Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta bulunan Beyrut Limanı'nda 4 Ağustos'ta meydana gelen patlamanın ardından, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, patlamanın yaşandığı bölgeye 6 Ağustos'ta ilk ziyaretini gerçekleştirmişti. İkinci ziyaretini ise 31 Ağustos'ta düzenlemişti.

Nisrine Borghol