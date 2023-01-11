Fransa Futbol Federasyonu Başkanı Graet görevinden ayrıldı

Fransa Futbol Federasyonu (FFF) resmi internet sitesinden yapılan açıklamaya göre Noel le Graet, bugün Paris'te federasyon merkezinde olağanüstü toplantı yapan FFF Yürütme Kurulu ile anlaşarak, spor bakanlığı tarafından görevinden ayrıldı. FFF'nin başkan yardımcısı Philippe Diallo, bugünden itibaren geçici olarak başkan vekilliği yapacak. Geçtiğimiz günlerde ise Noel le Graet'in, Zinedine Zidane ile ilgili açıklamaları tepkilere yol açmıştı.

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