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Fransa İçişleri Bakanı: 'Türkiye'nin yanındayız, acil yardım gönderebiliriz'

Fransa İçişleri Bakanı: 'Türkiye'nin yanındayız, acil yardım gönderebiliriz'
Fransa İçişleri Bakanı: 'Türkiye'nin yanındayız, acil yardım gönderebiliriz'

Türkiye ve Yunanistan’da yaşanılan depremin ardından Fransa İçişleri Bakanı Gerald Dermanin, "Türkiye'nin yanındayız, acil yardım gönderebiliriz" dedi.

Türkiye ve Yunanistan'da meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremin ardından Fransa'dan Türkiye'ye destek mesajı geldi. Fransa içişleri Bakanı Gerald Darmanin yaptığı açıklamada, "Acil yardım gönderilebiliriz, Türkiye ve Yunanistan'ın yanındayız" dedi.

Darmanin sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Az önce güçlü bir deprem Türkiye'yi ve Yunan adalarını vurdu. Fransa, bu zor imtihanda Türk ve Yunan halklarının yanında. Ülkelerin hükümetleri dilerse, Fransız acil yardımını anında gönderebiliriz" ifadelerini kullandı.

Özlem Kaplan

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