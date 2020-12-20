Fransa, İngiltere ile tüm ulaşımı 48 saatliğine askıya aldı

Avrupa'da birçok ülke korona virüsün mutasyona uğraması nedeniyle İngiltere'ye seyahat kısıtlaması getirmeye devam ediyor.

İtalya, Hollanda, Belçika ve Almanya'nın ardından Fransa'da gece yarısından itibaren İngiltere ile tüm ulaşımın 48 saatliğine askıya alındığını duyurdu. Fransa Başbakanlığı tarafından yapılan açıklamada, gece yarısından itibaren 48 saat boyunca İngiltere ile karayolu, havayolu, denizyolu ve demiryoluyla yapılan mal taşımacılığı da dahil olmak üzere tüm seyahatlerin askıya alındığı aktarıldı.

İngiltere Sağlık Bakanı Matt Hancock yaptığı açıklamada, korona virüsün mutasyona uğramış halinin kontrolden çıktığını aktarmıştı. İngiltere Başbakanı Boris Johnson ise yaptığı açıklamada, korona virüsün uğradığı mutasyon sonucu yüzde 70 daha bulaşıcı olduğunu ifade etmişti.

Öte yandan İsrail ve Kuveyt'te İngiltere ile uçuşları askıya alındığını duyurdu.

Melike Yazır

