İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Fransa İngiltere sınırı yeniden açıldı

Fransa İngiltere sınırı yeniden açıldı
Fransa İngiltere sınırı yeniden açıldı

Mutasyona uğrayan korona virüs nedeniyle İngiltere ile sınırını kapatan Fransa şartlı olarak yeniden sınırını açtı.

Fransa İngiltere sınırı yeniden açıldı - Tıkla İzle


İngiltere'de mutasyona uğradığı ve daha hızlı bulaştığı tespit edilen korona virüs nedeniyle birçok ülke İngiltere ile ulaşımı durdurdu. Geçtiğimiz Pazar günü daha bulaşıcı olan yeni Covid-19 türü nedeni ile İngiltere ile sınırlarını 48 saat boyunca kapattığını duyuran Fransa, Salı akşamı İngiltere yerel saati ile 23:00'da sınırlarını şartlı olarak yeniden açtı.

Fransa hükümetinin koşullu olarak İngiltere'den Fransa'ya yapılacak olan seyahatlerde yolcuların 72 saat içinde alınmış negatif sonuçlu Covid-19 testi şartı bulunuyor. Ayrıca yolcuların Avrupa Birliği bölgesinde veya İngiltere'de oturum hakkına sahip olması ve önemli seyahatler yapılması şartıyla Fransa'ya kabul edileceği duyuruldu.

Aylin Karadeniz
 

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.