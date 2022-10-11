Fransa: 'İran, 5 Fransız vatandaşını tutukladı'

İran'ın resmi haber ajansı İRNA'nın haberine göre, Fransa Dışişleri Bakanı Catherine Colonna, Fransa'nın France Inter radyo kanalına verdiği röportajda, İran'ın 5 Fransız vatandaşını tutukladığını söyledi. Konuşmasının devamında Colonna, İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ile tutuklular hakkında görüşeceğini belirterek, “Bugün, İran Dışişleri Bakanı ile İran'da tutuklu bulunan 5 vatandaşımızın serbest bırakılması için temasta bulunacağım” dedi.

Aynur Sena Çabuk





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