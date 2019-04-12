Fransa, istemediği sürece Assnage'a sığınma hakkı tanımayacak

Fransa'nın Avrupa İşleri Bakanı Amelie de Montchalin bugün katıldığı radyo programında yaptığı açıklamada, Avrupa'nın muhbirleri korumak için özel önlemler aldığını ancak Fransa'nın Assange'dan herhangi bir sığınma hakkı talebi gelmediğini söyledi. Montchalin, "Ne yapmak istediğini dinlemeliyiz ancak sığınma talep etmeyen birine biz bunu teklif edemeyiz" dedi.

Assange'ın Fransız avukatı Juan Branco, Wikileaks kurucusunu Londra'da tutulduğu hapishaneden Fransa'ya getirmek ve ABD'ye iadesinin engellenmesine yardımcı olması için dün Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a başvurmuştu. Branco, Macron'un Assange'ı Fransa korumasına almak için arabuluculuk yapmasının iyi olacağını, Assange'ın Fransa'da küçük bir çocuğunun bulunduğunu söylemişti.

Cumhurbaşkanı Macron bu konuda herhangi bir açıklama yapmadı. Wikileaks kurucusu Julian Assange dün Londra'da tutuklandı ve Wikileaks'in on binlerce gizli hükümet belgesinin yayınlanmasıyla ilgili ABD'nin suçlamalarıyla karşı karşıya kaldı.