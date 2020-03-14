Fransa restoran, sinema ve kafeleri kapatıyor

Fransa Başbakanı Edouard Philippe, özellikle restoran, bar ve sinema olmak üzere zorunlu olmayan kamusal mekanların kapatılacağını duyurdu. Öte yandan, gerekli gıda ürünü satan mağazalar ve eczaneler açık kalacak. Toplu taşıma metro, otobüs ve banliyö trenleri çalışacak. Ama sefer sayılarının düşürülecek.

Başbakan Philippe, Fransızlara, yapacakları seyahatlerini mümkün olduğunca sınırlandırmaları tavsiyesinde bulundu. Fransız Başbakan, "Virüsün yayılmasının hızlandığını ve yoğun bakımda insan sayısında artış olduğunun farkındayız. Alınan ilk önlemlerin mükemmel bir şekilde uygulanmadığını gördük, salgını yavaşlatmanın en iyi yolunun farklı bir uygulama yaparak üstesinden gelmeye çalışıyoruz" dedi.

Fransa Ulusal Meclis'inde en az üç yeni korona virüs vakası olduğunu dile getiren Başbakan Philippe, "Son zamanlarda pozitif olarak test edilen seçilmiş yetkililer arasında, biraz ateş ve ağrı ile evlerinde yatan milletvekillerimiz var” dedi.

Tansu Sarıtaylı